За непідтвердженими чутками, вона зіграє кохану Спрінгстіна.

Роль Брюса Спрінгстіна в цій стрічці виконає Джеремі Аллен Вайт, а режисером виступить Скот Купер. Фільм розповість про створення класичного альбому Спрінгстіна "Nebraska". У проєкті також бере участь Пол Волтер Гаузер. В квітні студія уклала угоду про фінансування та розповсюдження кінокартини, у якій розкривається історія рок-ікони, яка після боротьби з внутрішніми демонами і прагнення здобути світове визнання, створила один з найбільш емоційно насичених, темних і щирих альбомів в історії сучасної музики.

Наразі Одесса Янг знімається у міні-серіалі Netflix "Чорний кролик" разом із Джудом Лоу та Джейсоном Бейтменом. Вона нещодавно завершила зйомки у серіалі Prime Video Australia "Narrow Road to the Deep North", адаптації книги Річарда Фланагана, який отримав Букерівську премію.



Також у майбутньому Одесса Янг з'явиться у трьох нових фільмах, серед яких кримінальний трилер "The Order" Джастина Курзеля для AGC Studios, де вона зіграє разом із Джудом Лоу, Тай Шеріданом та Ніколасом Холтом. Крім того, вона зіграє у психологічному жаху "The Damned" Тордура Пальссона та отримала головну роль у "My First Film" Зії Анґер.