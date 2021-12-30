Анастасия Лях .30 декабря, 2021 13

Активисты, защищающие права американцев азиатского происхождения, призывают бойкотировать фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца», который считается одним из главных претендентов на «Оскар» 2022, пишет TheWrap.

Скандал развернулся из-за сцены, в которой белый владелец ресторана передразнивает азиатский акцент своей жены-японки . Активисты назвали эту сцену расистской и призвали не допустить, чтобы картина получила какие-либо награды или даже номинации.