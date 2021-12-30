Активисты, защищающие права американцев азиатского происхождения, призывают бойкотировать фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца», который считается одним из главных претендентов на «Оскар» 2022, пишет TheWrap.

Скандал развернулся из-за сцены, в которой белый владелец ресторана передразнивает азиатский акцент своей жены-японки. Активисты назвали эту сцену расистской и призвали не допустить, чтобы картина получила какие-либо награды или даже номинации.

Сам Пол Томас Андерсон, режиссер и сценарист «Лакричной пиццы», в ответ на обвинения сказал, что сюжет разворачивается в Америке 1970-х годов, а тогда ведь все было по-другому, и подобные сценки происходили сплошь и рядом, и никто не считал их расистскими, и что да, с тех пор этика и мораль существенно эволюционировали. Однако вполне разумный комментарий постановщика недовольных активистов не успокоил.