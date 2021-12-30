Один из главных претендентов на «Оскар» 2022 может быть дискредитирован
Анастасия Лях
.30 декабря, 2021
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На фото: Кадр из фильма "Лакричная пицца"
Активисты, защищающие права американцев азиатского происхождения, призывают бойкотировать фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца», который считается одним из главных претендентов на «Оскар» 2022, пишет TheWrap.
Скандал развернулся из-за сцены, в которой белый владелец ресторана передразнивает азиатский акцент своей жены-японки. Активисты назвали эту сцену расистской и призвали не допустить, чтобы картина получила какие-либо награды или даже номинации.
Сам Пол Томас Андерсон, режиссер и сценарист «Лакричной пиццы», в ответ на обвинения сказал, что сюжет разворачивается в Америке 1970-х годов, а тогда ведь все было по-другому, и подобные сценки происходили сплошь и рядом, и никто не считал их расистскими, и что да, с тех пор этика и мораль существенно эволюционировали. Однако вполне разумный комментарий постановщика недовольных активистов не успокоил.