sonyazhytkova .21 февраля, 2025 5

Після більш ніж двох років очікувань, фанати екранізації культової відеоігри нарешті зможуть побачити нові серії на екранах 13 квітня о 21:00 на HBO та Max. Перший епізод започаткує нову главу у житті Джоела та Еллі, і їхні долі продовжать переплітатися протягом наступних семи тижнів.

Перший сезон "Останніх з нас" отримав схвальні відгуки критиків завдяки точному перенесенню ключових тем гри та введенню нових сюжетних ліній, що дозволило серіалу стати самодостатнім і відірватися від оригінальної відеогри 2013 року.

Офіційний опис другого сезону вже обіцяє нові виклики для героїв: "Через п’ять років після подій першого сезону Джоел і Еллі потрапляють у конфлікт один з одним і з світом, який став ще небезпечнішим і непередбачуванішим".

Для тих, хто грав у другу частину гри, цей "конфлікт" не стане сюрпризом, тоді як глядачів, що слідкують лише за серіалом, чекають непередбачувані повороти після драматичного фіналу першого сезону.

Крім оголошення дати прем'єри, з’явились нові постери, на яких зображені головні персонажі другого сезону — Еллі (Белла Ремсі), Джоел (Педро Паскаль) та новий персонаж Еббі (Кейтлін Девер). Другий сезон обіцяє ще більшу темряву і жорстокість, занурюючи глядачів у нові глибини постапокаліптичного світу.

Для тих, хто не знайомий з грою, варто зазначити, що "Останні з нас Part II" порушує значно складніші теми, зокрема цикли насильства та ненависті. Крейг Мейзін та Ніл Дракманн зберігають атмосферу гри, але додаватимуть нові елементи сюжету.

Оскільки події гри розгортаються протягом кількох років і в різних локаціях, другий сезон, ймовірно, потребуватиме більше ніж одного року для повного розкриття. Завдяки потужній акторській команді та талановитим режисерам, другий сезон має всі шанси перевершити перший за якістю та амбіціями.

Джерело: Мovieweb