sonyazhytkova .2 октября, 2024 16

Warner Bros презентувала трейлер нового фільму, де на перетині совісті та правосуддя стоїть головний герой (у винонні Ніколаса Голта).

У центрі сюжету стрічки – звичайний сім'янин Джастін Кемп (Ніколас Голт). Герой опиняється перед складним моральним вибором, коли під час виконання обов'язків присяжного у гучній справі про вбивство його рішення може або виправдати підсудного, або відправити за ґрати.

До акторського складу також приєдналися такі зірки, як Тоні Коллетт, Дж.К. Сіммонс, Кріс Мессіна, Габріель Бассо, Зої Дойч, Седрік Ярбро, Леслі Бібб та Кіфер Сазерленд. Фільм також включає появу Емі Акіно та Адрієнн С. Мур.

Світова прем'єра запланована на 27 жовтня, під час закриття AFI Fest, після чого з 30 жовтня фільм почне виходити в обмежений прокат на міжнародних ринках.

Це перша режисерська робота дворазового лауреата премії "Оскар" Клінта Іствуда після його стрічки "Чоловічі сльози" (2021). Сценарій до "Присяжного №2" написав Джонатан Абрамс, автор "Плану втечі". Продюсерами виступили Іствуд, Тім Мур, Джессіка Меєр, Адам Гудман та Метт Скієна, а виконавчими продюсерами – Девід М. Бернстін, Еллен Голдсміт-Вейн і Джеремі Белл.

Джерело: Deadline