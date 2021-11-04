Таня Гончаренко .4 ноября, 2021 6

Как сообщает Deadline, премьера третьего сезона состоится 24 января 2022 года. К касту актеров присоединится Арчи Панджаби.

Панджаби сыграет героиню по имени Аша, но детали ее персонажа пока держатся в секрете.

Главные роли в шоу играют оскароносная Дженнифер Коннелли ("Игры разума") и Давид Диггс.

Напомним, научно-фантастический триллер, как и одноименный фильм, в котором сыграли Крис Эванс, Тильда Суинтон и Джейми Белл, основан на на французской графической новелле Le Transperceneige.

Действие сериала разворачивается после техногенной катастрофы, котора привела Землю к заледенению. Планета стала непригодной для жизни. Для спасения людей был создан вечнодвижущийся поезд наподобие Ковчега,в котором общество, как и в обычной жизни, разделено на социальные классы.