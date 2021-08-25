Таня Гончаренко .25 августа, 2021 15

О том, что выйдет продолжение культового фильма "Матрица" известно уже давно, но название и сюжет держались в секрете.

Entertainment Weekly сообщают, что название обнародовали во время CinemaCon.

Четвертая часть называется «Матрица: Воскрешения» (The Matrix: Resurrections).

Сюжет пока и дальше держат в тайне. Возможно, так будет вплоть до премьеры фильма, которая запланирована на 22 декабря 2021 года. Известно лишь то, что к главным ролям Нео и Тринити вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн. Режиссерское кресло тоже по прежднему занимает Лана Вачовски.