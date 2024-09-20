sonyazhytkova .20 сентября, 2024 5

Netflix презентував трейлер фінального сезону "Arcane", який буде розділено на три частини: перший акт виходить 9 листопада, другий - 16 листопада, а третій - 23 листопада.

У новому тизері, який розкриває нестандартний формат виходу другого сезону, ми бачимо, як Ві повертається на арену, готова до запеклої боротьби. Вона вступає в бій у підпільному рингу, де її перший суперник - величезний чоловік із металевою щелепою. Попри його грізний вигляд, Ві, демонструючи свою рішучість і силу, легко його долає, а попереду на неї чекають нові виклики.

Цей анімаційний серіал, заснований на "League of Legends", розповідає про непросту долю сестер Джинкс (озвучена Еллою Пернелл) і Ві (Гейлі Стайнфелд), які опинилися по різні боки конфлікту між блискучим Пілтовером і пригнобленим підземним Зауном.

Нова частина серії обіцяє вразити глядачів напруженими емоціями та несподіваними поворотами. Завершальна частина серіалу стане кульмінацією всієї історії, залишивши багатьох глядачів із глибокими переживаннями. Фінал, за словами творців, буде настільки потужним, що байдужих не залишиться.

Прем’єра другого сезону "Arcane" на Netflix відбудеться у листопаді, і вона точно стане подією, яку не можна пропустити.

Джерело: Gamesradar