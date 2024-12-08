sonyazhytkova .8 декабря, 2024 4

У свіжому тизері третього сезону кримінальної серії "Reacher" від Prime Video з'являється перший погляд на майбутні події, а головну роль знову виконує Алан Рітчсон.

Прем'єра восьмисерійного третього сезону серіалу відбудеться 20 лютого, коли будуть оприлюднені перші три серії. Решта епізодів виходитимуть щотижня до 27 березня на платформі Prime Video. Вже цього року стало відомо, що шоу отримало продовження на четвертий сезон, зйомки якого розпочнуться у 2025 році.

Третій сезон, заснований на романі "Persuader" Лі Чайлда, занурює Річера у серце злочинного світу, коли він намагається врятувати агентку DEA, яка працює під прикриттям, і чий час на межі. Виявившись у світі насильства та таємниць, Річер змушений зіткнутися з демонами свого минулого.

Окрім Алана Рітчсона , до основного складу цього сезону приєднуються: Марія Стен, Ентоні Майкл Голл, Соня Кассіді, Браян Ті, Джонні Берктолд, Роберт Монтесинос, Деніел Девід Стюарт та Олів'є Ріхтерс.

Джерело: Deadline