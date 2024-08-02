sonyazhytkova .2 августа, 2024 10

Творці шоу підтвердили, що третій сезон буде завершальним і його реліз планується на 2025 рік. Друга частина стартує 26 грудня 2024 року.

Автор сценарію, режисер і виконавчий продюсер Хван Дон-хьок оголосив про дату виходу другого сезону серіалу у своєму зверненні до фанатів. Він також підтвердив, що третій сезон, який вийде наступного року, стане завершальним для серіалу. Хван зазначив, що фінальна частина принесе нове загострення конфлікту між Гі-хуном і Лицарем.

"Гра в кальмара" залишається найпопулярнішим серіалом Netflix, з понад двома мільярдами годин перегляду. Очікування нового сезону досягає максимуму, і серіал обіцяє грандіозне завершення, з наростанням конфлікту між Гі-хуном (Лі Чжон-дже) і Лицарем (Лі Бьон-хун).

Перший сезон закінчився обіцянкою Гі-хуна помститися Лицарю після його перемоги у Грі в кальмара. Хоча спочатку Гі-хун планував використати виграш для зустрічі з донькою, він вирішує по-іншому. Наближаючись до аеропорту, він телефонує на гарячу лінію Гри в кальмара і клянеться знищити їх раз і назавжди. Підготовка до фіналу обіцяє нові враження та напружені моменти, що додадуть інтриги до завершення цієї захоплюючої історії.

Джерело: Gamesradar