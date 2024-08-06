sonyazhytkova .6 августа, 2024 11

Спіноф культового серіалу "Гра престолів" завершиться після четвертого сезону, а зйомки третього почнуться на початку 2025 року. Про це повідомив шоураннер і співавтор проєкту Райан Кондал на прес-конференції.

Райан Кондал підтвердив, що сценарій третього сезону вже у розробці, і виробництво розпочнеться у найближчі місяці. Хоча прем'єра сезону відбудеться приблизно через два роки, деталі щодо кількості серій поки що не оголошені.

"Ми ще не обговорювали з HBO кількість серій третього сезону, але, на мою думку, драматургічна структура залишиться такою ж, як у попередніх частинах", - зазначив Кондал.

Це питання стало актуальним після посту Джорджа Р. Р. Мартіна в його блозі у 2022 році, де він висловив припущення, що кожному сезону для повного розкриття історії може знадобитися 10 серій.

"Дім Дракона" заснований на книзі Джорджа Р. Р. Мартіна "Вогонь і кров", яка описує династію Таргарієнів майже за два століття до подій "Гри престолів". У другому сезоні акцент зроблено на конфлікті між двома фракціями - "Чорними" та "Зеленими", які представляють різні гілки роду Таргарієн. Це зіткнення призведе до знакової події, відомої як Танок Драконів.

Джерело: Gamesradar