sonyazhytkova .12 марта, 2024 5

Режисерське крісло займає Роб Райнер, а акторський склад включає Крістофера Геста, Майкла МакКіна та Гаррі Шірера, які повернуться до своїх ролей - учасників комічного гурту важкого металу, Spinal Tap.

Фільм обіцяє багато цікавих камео, серед яких Елтон Джон, Пол Маккартні, Квестлав, Гарт Брукс та Тріша Їрвуд. Сценарій сиквелу розроблено Гестом, МакКіном, Райнером та Шірером і після 15-річної перерви фанати знову побачать найгучніший гурт Англії, який збирається для прощального концерту.

Стрічка виробляється Робом Райнером разом з Мішель Райнер та Меттью Джорджем під егідою Castle Rock Entertainment. В ролі виконавчих продюсерів з'являться Крістофер H. Варнер, Деррік Россі та Джонатан Фурман.

"This Is Spinal Tap" був випущений у 1984 році та швидко здобув культовий статус. У 2002 році його визнали "значущим у культурному, історичному та естетичному аспектах" Бібліотекою Конгресу і він був обраний для збереження у Національному архіві фільмів.

Джерело: Deadline