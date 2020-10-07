Пока все крупные релизы отправляются в 2021 год, «Охотник на монстров» наоборот, перебрался из
Как сообщает Variety, теперь премьера фэнтезийного боевика с Миллой Йовович намечена на 30 декабря текущего года. Напомним, изначально фильм должен был выйти в сентябре 2020, но затем
Вероятно, решение студии Sony связано с тем, что Warner передумала выпускать в декабре свою амбициозную фантастику «Дюна», так что новогодняя касса может целиком достаться экшену с Йовович. Правда, на 25 декабря пока что запланирован сиквел
Напомним, «Охотник на монстров» — экранизация видеоигры, где группа наемников попадает в альтернативный мир, населенный монстрами. Режиссером выступил Пол