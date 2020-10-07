Анастасия Лях .7 октября, 2020 8

Пока все крупные релизы отправляются в 2021 год, «Охотник на монстров» наоборот, перебрался из 2021-го в 2020-й .

Как сообщает Variety, теперь премьера фэнтезийного боевика с Миллой Йовович намечена на 30 декабря текущего года. Напомним, изначально фильм должен был выйти в сентябре 2020, но затем из-за пандемии перекочевал на апрель 2021.

Вероятно, решение студии Sony связано с тем, что Warner передумала выпускать в декабре свою амбициозную фантастику «Дюна», так что новогодняя касса может целиком достаться экшену с Йовович. Правда, на 25 декабря пока что запланирован сиквел «Чудо-женщины» , но он вполне может оказаться отложенным до следующего года.