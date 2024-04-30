sonyazhytkova .30 апреля, 2024 13

Хоча деталі щодо сюжету фільму та ролі Еренрайка залишаються поки що в секреті, актор пдолучається до ансамблю, який також включає Джулію Гарнер та Джоша Броліна.

"Зброї" стане наступним проєктом режисера Зака Крегера після успішного "Варвара". Цей хоррор фільм позначив його сольний дебют і вразив глядачів, вибившись на перше місце у касових зборах 2022 року. Завдяки захоплюючому сюжету та вражаючим виконанням акторів, які включали Джорджину Кемпбелл, Білла Скарсгарда і Джастина Лонга, стрічка заробила в десять разів більше, ніж її витрати на виробництво в 4,5 мільйони доларів, здобувши понад 45 мільйонів доларів у всьому світі. Крегер виступатиме також у якості продюсера "Зброї" разом із своєю досвідченою командою виробників з "Варвари" - Роєм Лі з Vertigo, Дж.Д. Ліфшіцем і Рафаелем Маргулесом з BoulderLight Pictures. Виробництвом також займатиметься Мірі Юн з Vertigo.

Після успішного дебюту в "Fair Play" Хлої Домон, Олден Еренрайк знову привертає увагу глядачів у "Оппенгеймер" Крістофера Нолана, де він виконав роль поруч з Робертом Дауні-молодшим. У 2023 році актор зіграв у популярному фільмі "Кокаїновий ведмідь" Елізабет Бенкс для Universal, де його партнерами стали Кері Рассел та покійний Реєм Ліотта.



Наступним проєктом для Еренрайха стане головна роль у міні-серіалі Disney+/Marvel "Залізне серце", що обіцяє стати ще одним захоплюючим етапом у його кар'єрі.

Джерело: Deadline