Культовый боевик со Стивеном Сигалом, вышедший в 1992 году, обзаведется современной интерпретацией, пишет Deadline.
Напомним, оригинал, поставленный режиссером Эндрю Дэвисом, рассказывал историю попытки захвата террористами линкора «Миссури» с ядерным оружием на борту. Отпор террористам неожиданно дал корабельный кок (в прошлом морской котик), которого, собственно, и сыграл Сигал.
Фильм получил две номинации на «Оскар»: за лучший звук и лучший монтаж звука.
Известно, что постановкой ремейка займется индонезиец Тимо Тьяджанто, который приступит к съемкам в начале 2022 года. Актерский состав пока не утвержден. Релиз состоится на стриминге HBO Max.