Анастасия Лях .18 ноября, 2021 4

На фото: Кадр из фильма "В осаде"

Культовый боевик со Стивеном Сигалом, вышедший в 1992 году, обзаведется современной интерпретацией, пишет Deadline.

Напомним, оригинал, поставленный режиссером Эндрю Дэвисом, рассказывал историю попытки захвата террористами линкора «Миссури» с ядерным оружием на борту. Отпор террористам неожиданно дал корабельный кок (в прошлом морской котик), которого, собственно, и сыграл Сигал.

Фильм получил две номинации на «Оскар»: за лучший звук и лучший монтаж звука.

Известно, что постановкой ремейка займется индонезиец Тимо Тьяджанто, который приступит к съемкам в начале 2022 года. Актерский состав пока не утвержден. Релиз состоится на стриминге HBO Max.