sonyazhytkova .3 декабря, 2024 9

Актор з’являється в чорному вбранні з вампірськими іклами в серії "Сome Out and Play", і його образ яскраво нагадує Еріка Нортмена з культового шоу "Справжня кров", яке захоплювало глядачів протягом семи сезонів на HBO.

Скарсгард жартує, що не пам'ятає зйомок цього епізоду, оскільки його, ймовірно, гіпнотизував доктор Ласло Крейвенсворт (Метт Баррі) під час вечірки. Однак актор визнає, що після цього відчув сильний фізичний потяг до персонажа Крейвенсворта і навіть створив фан-сторінку на YouTube під назвою "Тому що ти вартуєш цього".

Поява Скарсгарда в ролі вампіра стала яскравим моментом серії та чудово налаштовує глядачів на фінальні епізоди сезону. Вже за два тижні на нас чекають заключні серії, в яких, ймовірно, ми побачимо ще більше несподіваних камбеків.

Олександр Скарсгард приєднується до низки акторів, які вже встигли зіграти вампірів на великому чи малому екрані та з'явилися в "Що ми робимо в тінях". Серед них – Тайка Вайтіті та Джемаїн Клемент, які повернулися до своїх персонажів з "Вампірської ради", а також Тільда Суінтон, Денні Трежо, Весли Снайпс і Пол Рубенс. Окрім них, у серіалі з'являлися й актори, які раніше не грали вампірів, зокрема Бенедикт Вонг, Марк Хемілл, Гейлі Джоел Осмент і Скотт Бакула.

Фінальний епізод сезону обіцяє ще більше сюрпризів. Для Гільєрмо Де Ла Круса, роль якого виконує Харві Гільєн, є шанс зустрітися на екрані з Антоніо Бандерасом чи навіть з персонажем у стилі "Баффі – винищувачки вампірів", якого могла б зіграти Сара Мішель Геллар.

Джерело: Deadline