sonyazhytkova .5 декабря, 2024 20

AMC презентувало тизер до другого сезону. У ролику Роан (Олександра Даддаріо) обіймає Лешера (Джек Х'юстон), але їхня взаємодія далеко не така безтурботна, як здається на перший погляд.

Другий сезон серіалу "Відьми з Мейфейра" дебютує на AMC та AMC+ 5 січня. Шоу, що базується на романах Енн Райс "Життя відьом з Мейфейра", є частиною "Безсмертного всесвіту" Райс, створеного AMC. До нього входять також "Інтерв’ю з вампіром" і майбутній про'кт "Таламаска". Перший серіал вже отримав третій сезон, а над "Таламаскою" працюють — прем'єра запланована на 2025 рік.

Офіційний опис другого сезону звучить так: "Історія Роан Мейфейр (Олександра Даддаріо) продовжується після того, як вона, не бажаючи того, народила демона Лешера (Джек Х'юстон). Вона намагається зрозуміти, чи він людина, чи чудовисько, і використовувати його для досягнення своєї мети як цілительки. Але після трагедії Роан змушена відмовитися від особистих прагнень і боротися за безпеку своєї родини".

До акторського складу приєднуються Гаррі Хемлін, Тонгай Чіріса, Аліса Джіррелс, Бен Фельдман, Тед Левін і Тора Бірч.

Джерело: Variety