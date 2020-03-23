Ольга Куриленко поборола коронавирус

Анастасия Лях .23 марта, 2020 5

Актриса и модель украинского происхождения, проживающая в Лондоне, снимающаяся в голливудских и европейских фильмах, справилась с инфекцией коронавируса.

Напомним, Куриленко написала о своей болезни около недели назад. Тест на коронавирус был положительным, и актриса пребывала в домашней изоляции с необходимым лечением. По словам Куриленко, всю неделю она практически не вставала с кровати из-за высокой температуры и сильной головной боли, затем появился легкий кашель.

Сейчас актриса пишет, что чувствует себя хорошо и думает, что полностью излечилась, так как все симптомы прошли. Радостное известие звезда сопроводила семейным фото у камина вместе с сыном.