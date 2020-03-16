Анастасия Лях .16 марта, 2020 7

Актриса и модель украинского происхождения написала в своем Инстаграме, что врачи подтвердили ей диагноз «коронавирус». Однако Куриленко пребывает не на госпитализации, а в домашней изоляции.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» — написала актриса на английском и русском языках.

Ранее, напомним, о положительном тесте на коронавирус сообщил Том Хэнкс, который заразился, пребывая на съемках в Австралии, причем инфекцию также подцепила и его супруга. В настоящее время актер с женой находятся в больнице на карантине.