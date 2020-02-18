Анастасия Лях .18 февраля, 2020 8

Актриса, прославившаяся после сериала «Доктор Хаус», теперь активно занимается режиссурой, и, если верить критикам, у нее отлично получается.

В прошлом году Уайлд выпустила обласканный американскими рецензентами маленький режиссерский дебют «Образование». Сейчас в качестве продюсера, постановщицы и исполнительницы главной роли работает над проектом под названием «Не волнуйся, дорогая». А затем актриса намерена приступить к биографической ленте «Perfect» («Идеально») об американской гимнастке Керри Страг.

Страг выступала за сборную США на Олимпийских играх 1996 года и была одной из ведущих гимнасток. Во время выступления она подвернула лодыжку, однако не стала останавливаться и закончила номер, несмотря на боль. В итоге американская сборная получила золотую медаль, а травма Керри Страг оказалась настолько серьезной, что той пришлось завершить карьеру в спорте.