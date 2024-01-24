sonyazhytkova .24 января, 2024 11

У заяві, на його сторінці у соціальній мережі Х (раніше - Твіттер), Стоун зазначив, що його висловлювання, опубліковані в червні минулого року і взяті Deadline, були викинуті "з контексту", а саме те, що він вважав, що Раян Гослінг "марно витрачає свій час", беручи участь у проєкті.

Схоже, що виникло непорозуміння стосовно цього інтерв'ю, яке, мабуть, було проведено у червні 2023 року та опубліковане на веб-сайті City A.M. В грудні того ж року інтерв'ю знову виникло на горизонті, цього разу на сторінках Yahoo.com, які представили його як частину своїх звітів "Краще у 2023 році". Під час активних обговорень Барбі, спричинених численними номінаціями на премії, ця історія знову стала на слуху, і коментарі отримали новий розмах. Це стало причиною того, що Стоун вирішив поділитися своїм переглянутим ставленням до стрічки після літнього перегляду фільму. У своєму зверненні він написав:

"Дуже сумно, що Deadline, видання, яке я поважаю, публікує це сенсаційне висловлювання, викинуте з контексту, яке я зробив щодо "Барбі" тижні до виходу фільму. У той час я активно просував мій документальний фільм про ядерну тематику в Європі і практично не мав інформації про проєкт окрім його назви. Влітку мені вдалося подивитися "Барбі" в кінотеатрі і оцінити фільм за його оригінальність та тематику. Підхід режисерів виявився абсолютно відмінним від моїх очікувань. Вибачаюсь за некомпетентні висловлювання. Фільм Грети Гервіґ "Леді Берд" 2017 року був одним з моїх улюблених того року. Касові збори "Барбі" значно підняли настрій в нашій галузі, що було вельми приємно. Бажаю успіхів Греті та всій команді "Барбі" на Оскарах".

Джерело: Мovieweb