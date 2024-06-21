sonyazhytkova .21 июня, 2024 8

У цьому шпигунському трилері, що вийшов в ефір у 2016 році, Гіддлстон у ролі Джонатана Пайна залишив свою роботу нічного менеджера готелю, щоб під прикриттям проникнути в життя Річарда Ропера - торговця зброєю.

За даними видання Variety, Олівія Колман повторить свою роль Анджели Берр, жінки, яка відповідає за найм Джонатана. Також повертаються Ноа Джуп як син Річарда Даніель, і декілька старих союзників Річарда: Сенді (Алістер Петрі), Рекс (Дуглас Мейгю), і Фріскі (Майкл Нардоне). В новому сезоні "Нічний адміністратор" також з'являться Дієго Кальва, Індіра Варма, Каміла Морроне, Пол Чагіді та Хейлі Сквайрс.

Робота над третім сезоном вже підтверджена. Перша частина завершилася спробою Ропера втекти після провальної збройної угоди. Хоча історія могла здатися завершеною, другий сезон обіцяє розглянути наслідки цих подій більш детально.

Джерело: Gamesradar