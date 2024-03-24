sonyazhytkova .24 марта, 2024 3

Лауреатка премії "Оскар" виступила в якості гості у програмі "The Amanpour Hour" на CNN, де вона поспілкувалася з ведучою Крістіаном Аманпур про нерівності у заробітній платі, яку вона відчула у кіно- та телевізійній індустріях.

"Не хочу втягуватися в дискусію про нерівність у заробітній платі, але факт, що чоловіки актори отримують більше, частково базується на старому уявленні, що вони привертають більше глядачів", - відзначила актриса, яка стала лауреатом премії "Оскар" двічі. "Але насправді це вже давно не є об'єктивною правдою, проте це аргумент, який досі використовують для того, щоб платити жінкам менше, ніж їхнім чоловічим колегам".

Під час розмови з Аманпур, Колман також відзначила, що навіть з урахуванням своїх численних нагород у кінодіяльності та ролях у фільмах, таких як "Фаворитка" та "Звинувачена", а також у телесеріалах "Корона", "Бродчерч" та "Серцеед", вона не уникає проблем заробітної плати.

"Я дуже свідома до того, що якби я була Олівером Колманом, я б заробляла набагато більше, ніж зараз", - сказала вона. "Я знаю про одну ситуацію з нерівністю у заробітній платі, де різниця становить 12 000%".

Колман стала не останньою зіркою Голлівуду, яка виступила проти нерівності у зарплатні. Тараджі П. Хенсон також висловила своє незадоволення тим, що кіно-індустрія недооцінює чорних акторок. Під час просування фільму "Пурпуровий колір", Хенсон розповіла, що майже залишила індустрію через низьку заробітну плату. "Я втомилася працювати так важко, отримуючи лише частку від вартості", - заявила акторка під час виступу на шоу СіріусХМ Гейла Кінг у грудні 2023 року.

Джерело: Deadline