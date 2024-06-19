sonyazhytkova .19 июня, 2024 4

Акторка, яка грає Алісент Гайтауер, поділилася в інтерв'ю з Elle, що вона знялася в епізоді 18+, який згодом був вирізаний з фінальної версії популярного телешоу HBO.

"Це було дуже брудно. Воно не виглядало красиво, і це було справді дуже весело", - сказала Кук. "Я думаю, що шоураннер Раян Кондал сказав, що ми не дізнаємось нічого нового про персонажів, проте я трохи не згодна, але все нормально. Це його шоу".

У першому епізоді другого сезону "Дому Дракона" Кук з'являється у сцені з її партнером Фабіаном Франкелем, де його персонаж Крістон Коул задовольняє Алісент. Кук зазначила, що на початку роботи над серіалом очікувала, що буде більше подібних сцен.

"Я очікувала, що таких сцен буде набагато більше, тому відчула полегшення, коли дізналася, що сцени за моєю участю зосереджені на задоволенні Алісент, що є чудовим і не здається зайвим", - зазначила вона. "Відчувається, що ми розповідаємо історію".

У тому ж інтерв'ю, її колега по серіалу, Емма Д'Арсі, поділилася своїми враженнями про дружбу з Олівію Кук, яка швидко розвинулася.

"Це дивно говорити про дружбу, яка стала настільки важливою у твоєму житті", - зазначила Д'Арсі про Кук. "Мене вражає, що ми знайомі не так давно, але вона стала опорою в моєму житті. Мені було б складно пережити цей досвід, якби Лів не брала в ньому участі".

Джерело: Deadline