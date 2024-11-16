sonyazhytkova .16 ноября, 2024 7

Зірка нового приквелу до культової "Дюни" в ексклюзивному інтерв'ю для GamesRadar+ поділилася, як її надихали виступи Зендеї та Тімоті Шаламе.

"Я шалено люблю Зендею. Дивитися 'Ейфорію' разом із дочками було і викликом, і уроком, але це змусило мене ще більше цінувати її талант. Її гра — це неймовірний досвід і глибоке розуміння персонажа", — зазначила Олівія Вільямс.

Актриса також похвалила Шаламе: "Тімоті — це актор усіх часів. Його стиль настільки унікальний, що вплинув на ціле покоління".

Вільямс також зізналася, що, хоча їй було важко уникнути порівнянь з акторським складом оригінальної "Дюни", події нового серіалу відбуваються за 10 тисяч років до історії Пола Атріда, що дозволяє створити власну унікальну атмосферу. Вона жартома додала, що майбутні фільми можуть черпати натхнення з того, що вони роблять.

"Дюна: Пророцтво" розповідає про двох сестер, Валю (Емілі Вотсон) і Тулу Харконнен (Олівія Вільямс), які стають засновницями легендарного ордену Бене Ґессеріт. Сюжет базується на романах "Сестринство Дюни" та "Велика школа Дюни" Браяна Герберта, сина автора оригінального циклу.

Не пропустіть прем’єру "Дюна: Пророцтво" — вже 17 листопада на платформі Max.

Джерело: Gamesradar