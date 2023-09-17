Таня Гончаренко .17 сентября, 2023 8

Фільм режисера Крістофера Нолана «Опенгеймер» продовжує зачаровувати весь світ своїм успіхом на великих екранах. Та пемагає в битві за бокс-офіс «Богемську рапсодію».

«Богемська рапсодія» 2018 року принесла Ремі Малеку найвищу акторську нагороду «Оскар», за виконання ролі Фреді Меркуркурі. Картина режисера Брайяна Сінгера стала абсолютним успіхом того часу, зібравши в сумі понад 910,8 мільйонів доларів.

Та липневий вихід "Оппенгеймера", показав вражаючий результат, перевищивши всі очікування критиків. За інформацією зіркового видання Deadline, вже до завершення цього вікенду фільм перетне позначку в понад 912 мільйонів доларів.

Звісно є декілька значних відміностей між обома фільмами. «Богемна рапсодія» мала набагато скромніший бюджет в 55 мільйонів долларів, що, можливо, вражає навіть більше, особливо порівняно з бюджетом "Оппенгеймера", який перевищує 100 мільйонів.

У цих двох фільмах є спільний, важливий елемент - Рамі Малек. Зірка серіалу "Містера Робота" грає в обох фільмах, хоча в різному масштабі. У "Богемській рапсодії" актор є безсумнівною зіркою, в той час як у "Оппенгеймері" він має меншу, але досить вирішальну роль.

Також, ходять чутки, що режисер Крістофер Нолан, стане режисером наступного фільму про Джеймса Бонда.

Джерело: Gagadget.com