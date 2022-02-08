Таня Гончаренко .8 февраля, 2022 5

На фото: "Я, "Победа" и Берлин"

Совсем скоро - 24 марта, на экраны выйдет приключенческий комедийный роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин", снятый по повести погибшего Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин), а пока вышел официальный трейлер проекта.

Ролик опубликован на Ютуб-канале проекта.

Прототипом Кузьмы в фильме стал актер Ивано-Франковского академического областного музыкально драматичного театра им. Франко Иван Блиндер. Роль его друга и попутчика Барда досталась Владимиру Геве, а девушку героя в картине воплотила Мария Стопник.

"Я, "Победа" и Берлин" — история обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы, который со своим другом едет в Берлин на раритетном автомобиле марки "Победа", чтобы обменять его на "Мерседес". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы - успеть на выступление.

В фильме прозвучит саунтрек основанный на 16 каверах на знаковые песни группы "Скрябін".