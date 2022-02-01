Презентован первый снимок предстоящего фильма с Николасом Кейджем под названием "Старый путь". Кадр опубликовало издание Deadline.Режиссером картины выступил Бретт Доноху.
Сюжет ленты расскажет историю Колтона Бриггса — бывшего стрелка, который владеет магазином и мирно живет со своей семьей, пока банда преступников не убивает его жену. Он отправляется на месть вместе с 12-летней дочерью.
На снимке можно увидеть главных героев вестерна в исполнении самого Кейджа и Райан Киры Армстронг, которая сыграла его дочь.
Отметим, что для Кейджа это будет первая работа в подобном жанре.
Релиз картины запланирован на конец 2022 года, но точная дата пока не называется.