Таня Гончаренко .1 февраля, 2022 11

На фото: Первый кадр фильма "Старый путь" с Николасом Кейджем

Презентован первый снимок предстоящего фильма с Николасом Кейджем под названием "Старый путь". Кадр опубликовало издание Deadline.

Режиссером картины выступил Бретт Доноху.

Сюжет ленты расскажет историю Колтона Бриггса — бывшего стрелка, который владеет магазином и мирно живет со своей семьей, пока банда преступников не убивает его жену. Он отправляется на месть вместе с 12-летней дочерью.

На снимке можно увидеть главных героев вестерна в исполнении самого Кейджа и Райан Киры Армстронг, которая сыграла его дочь.

Отметим, что для Кейджа это будет первая работа в подобном жанре.

Релиз картины запланирован на конец 2022 года, но точная дата пока не называется.