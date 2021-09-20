Таня Гончаренко .20 сентября, 2021 4

На фото: Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»

Экранизация одного из самых популярных романов Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» получил тизер.

Проект состоит из восьми эпизодов. Главную роль ученого и путешественника Филеаса Фогга исполнил Дэвид Теннант ("Доктор Кто"). Паспарту воплотил на экране Ибрагим Кома, а неприятного инспектора Фикса решили заменить на обаятельную журналистку Эбигейл Фортескью (Леони Бенеш).

Напомним, в романе Жюля Верна Фогг заключил пари с друзьями о том, что он сможет совершить кругосветное путешествие всего за 80 дней. Что к слову, было практически невозможно учитывая технические возможности транспорта XIX века.

Постановкой сериала занимались три режиссера — это автор «Даррелов» Стив Бэррон, постановщик «Аббатства Дантон» Брайан Келли и режиссер «Металлиста» Чарлз Бисон.

Премьера «Вокруг света за 80 дней» запланирована на 10 октября 2021 года на канале BBC.