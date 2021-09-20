Экранизация одного из самых популярных романов Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» получил тизер.
Проект состоит из восьми эпизодов. Главную роль ученого и путешественника Филеаса Фогга исполнил Дэвид Теннант ("Доктор Кто"). Паспарту воплотил на экране Ибрагим Кома, а неприятного инспектора Фикса решили заменить на обаятельную журналистку Эбигейл Фортескью (Леони Бенеш).
Напомним, в романе Жюля Верна Фогг заключил пари с друзьями о том, что он сможет совершить кругосветное путешествие всего за 80 дней. Что к слову, было практически невозможно учитывая технические возможности транспорта XIX века.
Постановкой сериала занимались три режиссера — это автор «Даррелов» Стив Бэррон, постановщик «Аббатства Дантон» Брайан Келли и режиссер «Металлиста» Чарлз Бисон.
Премьера «Вокруг света за 80 дней» запланирована на 10 октября 2021 года на канале BBC.