Таня Гончаренко .23 февраля, 2022 10

Стриминг Netflix на своем Ютуб-канале опубликовал первый трейлер предстоящего фильма "Черный краб", который снят по роману Йеркера Вирдборга.

Главную роль в фильме исполняет звезда "Девушки с татуировкой дракона" Нуми Рапас.

Действие фильма происходит в постапокалиптическом мире, раздираемом войной. Долгой суровой зимой шесть солдат отправляются на тайную миссию через замерзшее море, рискуя жизнью, чтобы доставить таинственный пакет, который может положить конец войне.

Премьера ленты состоится на онлайн-платформе уже 18 марта.