Таня Гончаренко .28 ноября, 2021 9

На фото: Мини-сериал "Вокруг света за 80 дней"

На Ютуб-канале PBS опубликован первый официальный трейлер мини-сериала "Вокруг света за 80 дней" по мотивам знаменитого романа Жюля Верна 1872 года.

На главную роль Филеаса Фогга пригласили Дэвида Теннанта.

Напомним, что речь в сериале пойдет об ученом и путешественнике Филеасе Фоге, который заключает пари с членами Реформаторского Клуба о том, что способен совершить кругосветное путешествие всего за 80 дней. Отметим, что для 19 века задача была из ряда невозможных.

В помощь себе Фог берет Эбигейл Фикс, журналистку газеты Daily Telegraph, роль которой исполнила Леони Бенеш ("Корона"), а также слугу Паспарту (Ибрагим Кома).

Мини-сериал насчитывает 8 эпизодов, релиз первой серии состоится 2 января 2022 года.