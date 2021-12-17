Таня Гончаренко .17 декабря, 2021 5

На фото: "Как я встретил вашу маму"

Новый ситком "Как я встретила вашего папу" является спин-оффом знаменитого сериала "Как я встретил вашу маму". Hulu презентовали первый трейлер.

Трейлер начинается словами: "Это история о том, как я встретила твоего отца". Её своему сыну рассказывает Софи. Действие происходит в ближайшем будущем. Ее рассказ возвращает нас в 2021 год, где Софи и ее близкие друзья - Джесси, Валентина, Чарли, Эллен и Сид – пытаются понять, кто они, чего хотят от жизни, и как влюбиться в эпоху приложений для знакомств и безграничных возможностей.

Взрослую Софи играет Ким Кэтролл, которая сыграла знаменитую Саманту из "Секса и города".

Шоураннеры Картер Бейз и Крейг Томас, которые работали над оригинальным сериалом "Как я встретил вашу маму" (2005-2014), принимают участив в создании шоу.

Напомним, что оригинальный сериал "Как я встретил вашу маму" является одним из самых популярных ситкомов и был номинирован на 30 премий "Эмми".