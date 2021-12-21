Таня Гончаренко .21 декабря, 2021 10

Трейлер спецэпизода по "Гарри Поттеру" уже доступен на Youtube-канале HBO Max.

"Возвращение в Хогвартс" снят к 20-й годовщине выхода первого фильма о знаменитом волшебнике.

Уже 1 января 2022 года зрители и поклонники франшизы смогут увидеть воссоединение почти всех актеров, сыгравших главных персонажей: Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон, Руперта Гринта, Томаса Фелтона, Бонни Райт и других. В новом эпизоде также принял участие режиссер первых частей "Гарри Поттера" Крис Коламбус. Как известно, автор книг Джоан Роулинг не появится в спецэпизоде.

"Анонсированный в прошлом месяце фильм "20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс" приглашает поклонников в волшебное путешествие от первого лица через одну из самых любимых кинофраншиз всех времен, которая воссоединяет Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон и других актеров и режиссеров всех восьми фильмов о Гарри Поттере", - отметили в HBO Max.