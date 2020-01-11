Анастасия Лях .11 января, 2020 7

Стал известен короткий список возможных номинантов на антипремию «Золотая малина», которая вручается худшим фильмам, худшим актерам, худшим режиссерам и сценаристам.

В шорт-листе на звание худшего фильма 2019 года оказались одиннадцать картин, из которых позже будут выбраны пять номинантов. В числе претендентов — мюзикл «Кошки», конечно же, обруганный даже теми, кто его не смотрел; а также последний «Рэмбо», сиквел «Годзиллы», ребут «Хеллбоя», «Стекло» М. Найта Шьямалана, «Море соблазна» с Мэттью МакКонахи.

Весь список выглядит так:

«Годзилла: Король монстров»

«Зеровилль»

«Кошки»

«Море соблазна»

«Мэдея на похоронах»

«Призраки Шэрон Тейт»

«Репродукция»

«Рэмбо: Последняя кровь»

«Стекло»

«Фанатик»

«Хеллбой»