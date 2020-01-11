Опубликован шорт-лист претендентов на «Золотую малину»
Анастасия Лях
.11 января, 2020
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На фото: Кадр из мюзикла "Кошки"
Стал известен короткий список возможных номинантов на антипремию «Золотая малина», которая вручается худшим фильмам, худшим актерам, худшим режиссерам и сценаристам.
В шорт-листе на звание худшего фильма 2019 года оказались одиннадцать картин, из которых позже будут выбраны пять номинантов. В числе претендентов — мюзикл «Кошки», конечно же, обруганный даже теми, кто его не смотрел; а также последний «Рэмбо», сиквел «Годзиллы», ребут «Хеллбоя», «Стекло» М. Найта Шьямалана, «Море соблазна» с Мэттью МакКонахи.
Весь список выглядит так:
«Годзилла: Король монстров» «Зеровилль» «Кошки» «Море соблазна» «Мэдея на похоронах» «Призраки Шэрон Тейт» «Репродукция» «Рэмбо: Последняя кровь» «Стекло» «Фанатик» «Хеллбой»
Также опубликованы шорт-листы претендентов в актерской, режиссерской и других категориях. Списки доступны на официальном сайте премии.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую