Стал известен короткий список возможных номинантов на антипремию «Золотая малина», которая вручается худшим фильмам, худшим актерам, худшим режиссерам и сценаристам.

В шорт-листе на звание худшего фильма 2019 года оказались одиннадцать картин, из которых позже будут выбраны пять номинантов. В числе претендентов — мюзикл «Кошки», конечно же, обруганный даже теми, кто его не смотрел; а также последний «Рэмбо», сиквел «Годзиллы», ребут «Хеллбоя», «Стекло» М. Найта Шьямалана, «Море соблазна» с Мэттью МакКонахи.

Весь список выглядит так:

«Годзилла: Король монстров»
«Зеровилль»
«Кошки»
«Море соблазна»
«Мэдея на похоронах»
«Призраки Шэрон Тейт»
«Репродукция»
«Рэмбо: Последняя кровь»
«Стекло»
«Фанатик»
«Хеллбой»

Также опубликованы шорт-листы претендентов в актерской, режиссерской и других категориях. Списки доступны на официальном сайте премии.