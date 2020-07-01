Анастасия Лях .1 июля, 2020 0

Журнал Variety в свете недавнего скандала вокруг «Унесенных ветром» опубликовал список фильмов, требующих дополнительного комментария об историческом контексте.

Напомним, «Унесенные ветром» недавно были изъяты из каталога потокового сервиса HBO Max по причине расистского контента, а позже возвращены в базу с сопроводительным видео-комментарием , критикующим морально-этические нормы показанной в фильме исторической эпохи, и предупреждением о том, что просмотр картины может быть «болезненным».

По мнению Variety, в аналогичных пояснительных комментариях нуждается и множество других голливудских фильмов. В частности, в список попали «Молчание ягнят» (за эксплуатацию образа трансгендера), «Индиана Джонс и храм судьбы» (за стереотипные представления о восточной культуре), «Форрест Гамп» (за дискредитацию гражданских активистов), «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино (за сцену, где белые американские актеры насмехаются над азиатским американским актером Брюсом Ли).