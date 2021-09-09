Таня Гончаренко .9 сентября, 2021 5

На фото: Ди Каприо и Лоуренс на съемках фильма "Не смотри вверх"

Тизер разместили на ютуб-канале Netflix.

Фильм-катастрофа обзавелся очень мощным кастом актеров: Леонардо ДиКаприо, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Дженнифер Лоуренс, а также певица Ариана Гранде и многие другие.

Режиссером также выступил оскароносный Адам МакКей.

Картина рассказывает о двух астрономах (Лоуренс и ДиКаприо), которые пытаются предупредить человечество и президента США (Мэрил Стрип) о приближающемся астероиде, который уничтожит Землю. Но ученым никто не верит.

Релиз состоится на платформе Netflix 24 декабря этого года.