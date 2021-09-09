Тизер разместили на ютуб-канале Netflix.
Фильм-катастрофа обзавелся очень мощным кастом актеров: Леонардо ДиКаприо, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Дженнифер Лоуренс, а также певица Ариана Гранде и многие другие.
Режиссером также выступил оскароносный Адам МакКей.
Картина рассказывает о двух астрономах (Лоуренс и ДиКаприо), которые пытаются предупредить человечество и президента США (Мэрил Стрип) о приближающемся астероиде, который уничтожит Землю. Но ученым никто не верит.
Релиз состоится на платформе Netflix 24 декабря этого года.