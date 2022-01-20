Таня Гончаренко .20 января, 2022 3

AMC выпустила трейлер второй половины одиннадцатого и заключительного сезона сериала "Ходячие мертвецы".

Во второй части одиннадцатого сезона "Ходячих мертвецов", который станет заключительным, будет восемь эпизодов. Выпускать их начнут с 13 февраля в стриминговом сервисе AMC+ и с 20 февраля на телеканале AMC.

Главные герои Кэрол, Мэгги и Дэрил в исполнении Нормана Ридуса продолжают свою борьбу за выживание. После трагичный событий прошлого сезона в живых остались немногие, а впереди их ждут лишь новые трудности.

По "Ходячим мертвецам" в дальнейшем планируют выпустить три полнометражных фильма о Рике Граймсе, к роли которого вернётся Эндрю Линкольн