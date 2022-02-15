Таня Гончаренко .15 февраля, 2022 10

Netflix выпустили новый тизер предстоящего второго сезона популярного сериала "Бриджертоны". Ролик с украинскими субтитрами доступен на Ютуб-канале Netflix Ukraine.

Напомним, второй сезон основанный на книге Джулии Куин "Виконт, который любил меня", расскажет историю лорда Энтони Бриджертона (в исполнении Джонатана Бейли) в планах у которого найти себе подходящую супругу.

В продолжении сериала, помимо Бейли, снимались Голда Рошевель, Чаритра Чандран, Симона Эшли, Шелли Конн, Кэлам Линч.

Премьера второго сезона состоится 25 марта.