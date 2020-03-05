Анастасия Лях .5 марта, 2020 3

Режиссер предстоящего фильма «Бэтмен» Мэтт Ривз опубликовал на своей странице в Твиттере фото нового бэтмобиля.

Примечательно, что дизайн авто выглядит винтажным, а не современным, и отсылает к иллюстрациям из выпусков оригинального комикса, датированных 1980-ми годами, когда издательством DC было решено вернуть Бэтмену более мрачный облик Темного рыцаря.

Напомним, главную роль в новом «Бэтмене» играет Роберт Паттинсон. Стилистически фильм будет не столько супергеройским экшеном, сколько нуарным детективом (что является отсылкой к истокам комикса, впервые опубликованного в 1939 году), по сюжету которого Брюс Уэйн будет расследовать серию политических убийств в Готэме.

Релиз намечен на 25 июня 2021 года.