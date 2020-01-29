Опубликовано традиционное фото всех номинантов на «Оскар»

Анастасия Лях .29 января, 2020 7

В Сети появилась фотография, запечатлевшая всех-всех номинантов на «Оскар» 2020. Такое фото делается каждый год в рамках традиционной предоскаровской вечеринки, которая проходит в Лос-Анджелесе .

На снимке присутствуют 150 номинантов. Здесь и Брэд Питт, и Леонардо ДиКаприо, и Шарлиз Терон, и Рене Зеллвегер, и Грета Гервиг, и Флоренс Пью, и Тодд Филлипс, и Аль Пачино, и Квентин Тарантино, и все-все-все . К слову, Тарантино пришел на торжественную вечеринку в рубашке для гольфа вместо костюма.

Напомним, обладатели «Оскара» 2020 станут известны в ночь с 9 на 10 февраля.