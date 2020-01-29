Опубликовано традиционное фото всех номинантов на «Оскар»
Анастасия Лях
.29 января, 2020
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На фото: Номинанты на "Оскар" 2020
В Сети появилась фотография, запечатлевшая всех-всех номинантов на «Оскар» 2020. Такое фото делается каждый год в рамках традиционной предоскаровской вечеринки, которая проходит в Лос-Анджелесе.
На снимке присутствуют 150 номинантов. Здесь и Брэд Питт, и Леонардо ДиКаприо, и Шарлиз Терон, и Рене Зеллвегер, и Грета Гервиг, и Флоренс Пью, и Тодд Филлипс, и Аль Пачино, и Квентин Тарантино, и все-все-все. К слову, Тарантино пришел на торжественную вечеринку в рубашке для гольфа вместо костюма.
Напомним, обладатели «Оскара» 2020 станут известны в ночь с 9 на 10 февраля.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую