Таня Гончаренко .21 декабря, 2021 10

3 марта 2022 года в Украине состоится премьера нового "Бэтмэна" Мэтта Ривза. Ранее, зрителю представили трейлер картины, а сейчас создатели фильма показали парочку новых кадров.

Снимки опубликовало издание Empire , которым Ривз рассказал кто вхохновлял его во время создания образа Бэтмэна.

Во время работы над фильмом, режиссер слушал песню Something in the Way группы Nirvana, чей солист Курт Кобейн стал основой образа главного героя. По той же причине, в тизере картины играет именно эта песня.

Мэтт Ривз убежден, что Роберту Паттинсону великолепно и точно удалось передать "отличный микс" из трех чувств — уязвимости, отчаяния и силы, что бы отразить дух рок-звезды Кобейна.