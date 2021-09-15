Таня Гончаренко .15 сентября, 2021 6

В новом фильме неподражаемого Гильермо дель Торо под названием "Аллеи кошмаров" снялась восхитительная Кейт Бланшетт. А издание Vanity Fair порадовало поклонников творчества дель Торо первыми кадрами картины.

Основой фильма стала книга Уильяма Линдси Грэшема. События разворачиваются в 40-х годах. Мошенник выдает себя за медиума обманывая людей на ярмарках в цирке. Однажды, он выбирает себе в жертву миллионера, которого всеми силами пытается обмануть. Но это ему не удается.

Режиссер надеется передать всю мистическую атмосферу, в которую погружается читатель оригинального произведения.

Премьера "Аллеи кошмаров" запланирована на декабрь 2021 года.