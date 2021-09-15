В новом фильме неподражаемого Гильермо дель Торо под названием "Аллеи кошмаров" снялась восхитительная Кейт Бланшетт. А издание Vanity Fair порадовало поклонников творчества дель Торо первыми кадрами картины.

Основой фильма стала книга Уильяма Линдси Грэшема. События разворачиваются в 40-х годах. Мошенник выдает себя за медиума обманывая людей на ярмарках в цирке. Однажды, он выбирает себе в жертву миллионера, которого всеми силами пытается обмануть. Но это ему не удается.

Опубликованы первые кадры из нового фильма Гильермо дель Торо "Аллеи кошмаров"Опубликованы первые кадры из нового фильма Гильермо дель Торо "Аллеи кошмаров"Опубликованы первые кадры из нового фильма Гильермо дель Торо "Аллеи кошмаров"Опубликованы первые кадры из нового фильма Гильермо дель Торо "Аллеи кошмаров"Опубликованы первые кадры из нового фильма Гильермо дель Торо "Аллеи кошмаров"

Режиссер надеется передать всю мистическую атмосферу, в которую погружается читатель оригинального произведения.

Премьера "Аллеи кошмаров" запланирована на декабрь 2021 года.