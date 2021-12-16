Таня Гончаренко .16 декабря, 2021 7

В сети уже доступны кадры из предстоящего приключенческого фильма "Затерянный город Д", где главные роли исполнили популярные Сандра Буллок и Ченнинг Татум. Их опубликовало издание Entertainment Weekly

Также, в касте фильма числятся Брэд Питт и Дэниел Рэдклифф.

Фильм расскажет историю затворнической писательницы-романистки (Буллок), которая была уверена, что нет ничего хуже, чем застрять в книжном туре с моделью (Таттум) из обложки собственной книги, пока попытка похищения не увлечет их обоих в беспощадное приключение в джунглях, доказав, что жизнь может быть такой многогранной, что на порядок страннее и романтичнее, чем любое из ее художественных произведений.

Премьера картины запланирована на 15 апреля 2022 года.