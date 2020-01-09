Опубликованы первые концепт-арты к «Аватару 2»

Джеймс Кэмерон презентовал
Это первые изображения, которые дают представление о новом мире планеты Пандора. Как и было обещано, этот мир водный. Напомним, ранее Кэмерон уже анонсировал, что в продолжении изучит океаны Пандоры, ее подводную флору и фауну, которые в первой картине показаны не были.
Ранее режиссер, который снимает второй, третий, четвертый и пятый фильмы параллельно, продемонстрировал одно фото со съемочной площадки, на котором виднелась часть декорации, а именно фрагмент военного корабля. Однако та фотография не давала представления о мире, который нам предстоит увидеть.
Релиз «Аватара 2» намечен на 17 декабря 2021 года. В нем вернутся актеры оригинала Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Джованни Рибизи, к которым присоединятся новички франшизы Кейт Уинслет, Уна Чаплин и Клифф Кертис.
Посмотрим, что там так долго снимали, хотя, есть опасения, что это будет такое же разочарование, как и "Терминатор. Фатум".
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую