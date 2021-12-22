Таня Гончаренко .22 декабря, 2021 11

Фильм отснятый еще в 2019 году наконец-то получил трейлер, постер и дату премьеры.

Постер опубликовала киностудия 20th Century Studios в Twitter

Фильм основан на романе Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро и рассказывает о том, как Пуаро оказывается на теплоходе "Карнак", отправляющемся в круиз по Нилу. Во время путешествия одного из пассажиров убивают, и Пуаро берётся выяснять, кто виновен в преступлении.

Премьера множество раз переносилась из-за пандемии. Ещё одной причиной в задержке релиза стало обвинение в секс-каннибализме и изнасиловании сыгравшего в фильме Арми Хаммера. Disney даже планировали переснять сцены с его участием заменив другим актером, но эта идея оказалась слишком затратной и от неё пришлось отказаться.

Теперь же, премьера "Смерти на Ниле" в Украине состоится 10 февраля 2022 года.