sonyazhytkova .22 января, 2025 13

Студія A24 презентувала перший трейлер фільму жахів "Opus", у якому головні ролі виконали Айо Едебірі та Джон Малковіч. Український прокат стартує 14 березня.

Ця горор картина стала дебютом для сценариста та режисера Марка Ентоні Гріна.

Сюжет стрічки розповідає про молоду письменницю Аріель (Айо Едебірі), яка отримує запрошення до віддаленого маєтку легендарного музиканта Моретті (Джон Малковіч), що загадково зник три десятиліття тому. В оточенні відданих фанатів і журналістів, які перебувають під його впливом, Аріель поступово усвідомлює, що опинилася в пастці витончених маніпуляцій.

Після низки зловісних знаків і тривожних інцидентів стає зрозуміло, що в цьому місці не все так просто, як здається на перший погляд. Те, що починалося як ексклюзивний музичний захід, перетворюється на моторошну гру, де реальність зливається з ілюзіями, а минуле повертається, аби зірвати завісу таємниць.

Джерело: Deadline