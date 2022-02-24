Анастасия Лях .24 февраля, 2022 3

Как пишет The Hollywood Reporter, церемония вручения «Оскаров» в этом году будет как минимум на треть короче обычного.

Дело в том, что организаторы решили не объявлять на сцене часть номинаций, а именно восемь из двадцати четырех. Нововведение коснулось таких второстепенных категорий, как «лучший звук», «лучший монтаж», «лучший монтаж звука», «лучшая музыка», «лучшие грим и прически», «лучший игровой короткометражный фильм», «лучший документальный короткометражный фильм», «лучший анимационный короткометражный фильм».

Победители в этих номинациях будут объявлены за кадром во время рекламных перерывов, а зрителям сообщены бегущей строкой. Сделано это для того, чтобы сократить длительность церемонии и сделать ее более динамичной (организаторы надеются таким образом поднять рейтинги телетрансляции, которые падают с каждым годом).

Напомним, награждение 2022 состоится 28 марта.