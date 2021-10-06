Анастасия Лях .6 октября, 2021 15

В подкасте The Friendship Onion Элайджа Вуд рассказал, что страшных орков в трилогии Питера Джексона создавали по образу и подобию Харви Вайнштейна.

Дело в том, что изначально права на экранизацию романов Толкина принадлежали компании братьев Вайнштейнов Miramax. Когда к Харви Вайнштейну пришел Питер Джексон с концепцией своего видения «Властелина колец», продюсеру идея не понравилась и финансировать амбициозный проект тот отказался, но предложил Джексону поискать деньги в других компаниях. Правда, на все про все Вайнштейн дал Питеру Джексону одни выходные. Мол, если за два дня удастся найти финансирование, Miramax отдаст права.

Вайнштейн был уверен, что Джексон не найдет такую гигантскую сумму за двое суток. Но студия New Line Cinema мгновенно заключила с режиссером сделку. И не прогадала, ясное дело. А Вайнштейн лишился трех миллиардов долларов, которые собрала в прокате трилогия «Властелин колец».

Так вот чтобы ненавязчиво показать Вайнштейну средний палец, Джексон шутки ради сказал художникам нарисовать орков по его подобию.

Пока Вайнштейн был в Голливуде влиятельной шишкой, эта издевка держалась в секрете. Но теперь, когда бывший титан сидит в тюрьме, актер решил поделиться занятной историей.