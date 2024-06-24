sonyazhytkova .24 июня, 2024 4

Під час панелі на Superhero Comic Con 2024 у Сан-Антоніо, Техас, актор зазначив, що найбільше бажає знову взяти в руки Лук Леголаса.

За даними поста на X (раніше відомий як Twitter) від Agents of Fandom, Блум відповів на запитання про те, яку роль він би хотів зіграти знову, згадавши свій час зйомок у класичній трилогії "Володар перснів" (2001-2003), знятій за мотивами творінь Дж. Р. Р. Толкіна та режисерованій Пітером Джексоном. Актор поділився, що бути частиною епічної продукції в молодому віці було надзвичайно вражаюче.

Після понад двадцяти років з моменту свого дебюту як Леголас, Орландо Блум має унікальну можливість повернутися до світу "Володаря перснів". Новий фільм-приквел під назвою "Володар Перснів: Пошук Голлума", який вироблятиме Пітер Джексон, буде знятий під режисерським керівництвом Енді Серкіса, що також відомий своїм виконанням ролі Голлума. Фран Волш та Філіппа Бойенс, які отримали Оскар за стрічку "Повернення короля", повернуться як виконавчі продюсери.

Фільм, заснований на творчості Толкіна, розповість про події, що відбуваються перед "Братством кільця", і слідуватиме за Гендальфом, Арагорном та Сауроном у їх пошуках Голлума, чий зв'язок з Одним кільцем є вирішальним. Враховуючи, що у сюжеті також має з'явитися батько Леголаса, король Трандуїл, повернення Леголаса на екран є практично неуникненим, задовольняючи бажання Орландо Блума знову оживити цього персонажа.

Джерело: Мovieweb