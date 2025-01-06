sonyazhytkova .6 января, 2025 2

Про це повідомила Дженні Кіралі, доглядачка осла. Ослик Перрі, який жив на спільному пасовищі в районі Баррон-Парк у Пало-Альто, Каліфорнія, пішов із життя після тривалої боротьби з важким захворюванням копит — ламінітом.

Осел, що приїхав на пасовище у 1997 році, спочатку мав заспокоювати коней для гри в поло, але його яскрава особистість зробила це завдання неможливим. Замість того, щоб бути тихим супутником, він привертав увагу дітей, які регулярно приходили, аби погладити його. Для них він був не просто ослом, а справжнім другом, котрого вони обожнювали, навіть не знаючи, що це той самий персонаж із "Шрека".

Багато з рухів персонажа Осел – від нахилів голови до веселих підскоків і закочування очей – були безпосередньо запозичені від Перрі. Цей харизматичний осел жив на пасовищі разом із двома іншими тваринами, і вони мали змогу попрощатися з ним після його смерті.

Перрі став невідомим натхненням для аніматорів DreamWorks, коли один із них, проходячи поблизу Баррон-Парк, помітив його і запросив команду, щоб детально вивчити його рухи для створення знаменитого персонажа. Його енергійні і неповторні манери залишили незабутній слід не лише в серцях місцевих жителів, але й у світі анімації, ставши основою для одного з найбільш впізнаваних героїв кіно.

Джерело: Еw