Анастасия Лях .21 мая, 2020 11

По слухам, как отмечает журнал Variety, американские киноакадемики рассматривают вероятность переноса даты проведения оскаровской церемонии 2021.

Не потому, что карантин из-за пандемии коронавируса может продлиться до февраля 2021 года, а потому, что из-за карантина текущий 2020-й год лишился множества фильмов, и может так случиться, что номинировать будет просто-напросто нечего.

Киноакадемики пока не дают никаких официальных комментариев. На данный момент датой проведения очередного награждения остается 28 февраля 2021.