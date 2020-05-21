«Оскар» 2021 может быть отложен из-за коронавируса
Анастасия Лях
.21 мая, 2020
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На фото: Статуэтки "Оскар"
По слухам, как отмечает журнал Variety, американские киноакадемики рассматривают вероятность переноса даты проведения оскаровской церемонии 2021.
Не потому, что карантин из-за пандемии коронавируса может продлиться до февраля 2021 года, а потому, что из-за карантина текущий 2020-й год лишился множества фильмов, и может так случиться, что номинировать будет просто-напросто нечего.
Киноакадемики пока не дают никаких официальных комментариев. На данный момент датой проведения очередного награждения остается 28 февраля 2021.
Напомним, что ранее академики из-за карантина поменяли правила отбора фильмов для номинирования. Претендовать на номинацию теперь могут не только фильмы, вышедшие в кинотеатральный прокат, но и проекты, получившие онлайн-релизы.